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趙薇老公入禀告蔡一鳳誹謗

2020-05-26 列印
■趙薇老公黃有龍控告蔡一鳳誹謗。
蔡一鳳
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　　亞視前執行董事盛品儒的名媛太太蔡一鳳，去年在facebook公開向「知名女星的丈夫」追債，再入稟高等法院向內地女星趙薇的老公黃有龍追討近二億元貸款，令對方身份終極曝光。

　　黃有龍稱指控毫無事實根據，上周五入稟控告蔡一鳳誹謗，冀法庭下令蔡刪除有關網上言論、禁制蔡繼續發表誹謗言論，要求蔡就其惡意虛假陳述發表道歉聲明，並作出金錢賠償。

　　案件編號：高等法院民事七六四——二〇二〇
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