超豪遊艇出海開P惹緋聞 否認暗撻何猷亨 馮盈盈：真的只是朋友

2016年港姐冠軍出身的馮盈盈，去年底與醫生男友分手後，曾跟大隻主播鄭衍峰傳緋聞，她近日被攝得與賭王何鴻燊四房兒子猷亨及友人，在兩艘超豪遊艇上暢玩，被指「暗撻」和「蜜會」而傳出緋聞。馮盈盈隨即在社交網貼出滑水新相，強調「大家真的只是朋友」，否認有新戀情。



圖：網上及資料圖片







馮盈盈被傳「暗撻」賭王何鴻燊四房兒子猷亨，兩人被攝得與約20位友人在超豪遊艇上開派對，馮盈盈更被指帶同好姊妹江嘉敏上船做「煙幕」。猷亨曾與富家千金陳可欣拍拖，亦曾被指力追陳凱琳及劉佩玥，他和陳瀅就曾被揭同遊日本，但拍拖不足一年分手，其後曾傳過復合，賭王子女近年頻傳喜訊，但猷亨仍未名「草」有主。



馮盈盈得知與猷亨傳出緋聞後，即時在她的社交網站貼出滑水相片，並留言道：「今年第一次出海，就學到新技能Wakesurf，識到一班新朋友，又領悟到新道理。」更標籤「圖文不符」、「看圖作文」、「照騙」、「要上岸我寧願游水」暗示並未有新戀情。



「沒有默認，只有否認」



馮盈盈其後似避免緋聞升溫，她再在社交網站的即時動態留言澄清道：「大家真的只是朋友，沒有默認，只有否認，請大家不要想多了，真的不想再添花邊新聞。」記者聯絡馮盈盈查詢，但未獲回覆。



江嘉敏被指是馮盈盈認識猷亨的中間人，記者聯絡江嘉敏，問是否她介紹馮盈盈與猷亨認識？江嘉敏聞言連聲否認說：「完全沒有，從來沒有！佢（馮盈盈）咁多人追，使乜我介紹！今次去玩wakesurf，都係盈盈問我去唔去玩？我見天氣好，我又想玩，咪叫多兩個朋友一齊去影相同去玩，冇諗過有十幾廿人，當堂呆咗！」問到對猷亨印象如何？江嘉敏說：「冇乜留意佢喎，我哋掛住wakesurf，誓要影到靚相。（你玩到撞傷腳趾？）我都唔肯定幾時整親，返到屋企先見到成隻拖鞋係血，冇咗成忽肉，我朋友仲慘，隻美腿俾水母炸親！」馮盈盈的另一緋聞男友鄭衍峰，昨被問到盈盈有否就新緋聞向他解畫？鄭衍峰笑道：「唔使解畫呀，之前傾開偈佢都提及會出海，暑假會出海好正常，唔好寫到佢咁多緋聞。」似對馮盈盈信心十足！



超儀超雲等探望賭王



上年11月踏入98歲的賭王何鴻燊，近期續於養和醫院休養，各房子女每天輪流到醫院探望，子女不時上載跟賭王的合照於社交網。昨日有傳言指賭王病重，二房女兒超儀昨午偕丈夫陳子聰探望賭王離開醫院時表現輕鬆。長房女兒超雄、三太陳婉珍及子女超雲、超蓮、猷啟分別到醫院陪賭王。換上運動裝的超雲於晚上8時半再到醫院探望父親。問到賭王身體狀況如何？超雲未有回答即步進醫院。