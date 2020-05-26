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趕及復課前送到 李丞責親自搬口罩到學校

2020-05-26 列印
■李博士夫婦送口罩到葵涌一所中學。
■李博士及蔡博士獲頒感謝狀。
■李博士夫婦同蔡博士送口罩到學校。
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  雖然近月市面已有大量口罩供應，但價錢都幾貴，著名堪輿學家李丞責博士就親自送口罩到兩所中學，獲教師及校長熱情歡迎，李博士表示之前已送過口罩，今次加碼再送，希望本周三復課的中三至中五生能有口罩可用。

  上周五，李博士及太太劉倩婷將口罩送去葵涌一所中學，其實之前李博士已送咗一堆到學校，校方亦將口罩放好，校長等人非常感激，並致送錦旗。之後李氏夫婦再聯同東華三院前主席蔡榮星博士送口罩到牛頭角的瑪利諾中學，李博士及蔡博士親自由學校正門口穿過課室再上樓梯搬口罩到禮堂，校長同樣表示感激，亦有送上感謝狀。然後校長帶眾人到課室參觀，並表示學校將會搬遷至秀茂坪。

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