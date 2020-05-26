上周五，李博士及太太劉倩婷將口罩送去葵涌一所中學，其實之前李博士已送咗一堆到學校，校方亦將口罩放好，校長等人非常感激，並致送錦旗。之後李氏夫婦再聯同東華三院前主席蔡榮星博士送口罩到牛頭角的瑪利諾中學，李博士及蔡博士親自由學校正門口穿過課室再上樓梯搬口罩到禮堂，校長同樣表示感激，亦有送上感謝狀。然後校長帶眾人到課室參觀，並表示學校將會搬遷至秀茂坪。
趕及復課前送到 李丞責親自搬口罩到學校
上周五，李博士及太太劉倩婷將口罩送去葵涌一所中學，其實之前李博士已送咗一堆到學校，校方亦將口罩放好，校長等人非常感激，並致送錦旗。之後李氏夫婦再聯同東華三院前主席蔡榮星博士送口罩到牛頭角的瑪利諾中學，李博士及蔡博士親自由學校正門口穿過課室再上樓梯搬口罩到禮堂，校長同樣表示感激，亦有送上感謝狀。然後校長帶眾人到課室參觀，並表示學校將會搬遷至秀茂坪。
資方調整薪酬機制 收入減18% Deliveroo騎兵罷工 集體「踢單」
新冠肺炎疫情之下，市民留家避疫，多了叫外賣食品，令多個美食外賣平台營業額急速上升，賺得盤滿鉢滿。據悉，外賣平台Deliveroo近日生意好，電單車送餐員工月薪可達三萬多元，但資方近日調整薪酬待遇機制，...
2020-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
再度就積水問題致意 韓國瑜：再給我時間治水
離罷韓投票不足兩周。高雄市市長韓國瑜再開直播，向市民喊話「再給我時間」治水，又兩度就積水問題對市民造成的不便致意。而國民黨議員亦「抽水」指，罷免團體散播不實的積水照片。we care罷韓團體則是到警局...
2020-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
逾時逗留餐廳違防疫規定 奧地利總統道歉：聊天忘記時間
受新冠肺炎影響，各國都有發佈居家隔離或一些限制社交接觸的防疫規定，甚至是封城令。不過各國都有政要被揭發不遵守相關規定的消息。繼英國政府首席顧問甘明斯被揭不止一次違反「居家令」後，秘魯坦塔拉市（Tant...
2020-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
環抱翠綠山巒 松栢花園白色主調高雅長廳
港島南區壽臣山環境翠綠，自成一隅，是著名低密度豪宅地段，吸引富豪聚居。其中位於壽山村道18號的松栢花園，以用家主導，今次介紹該屋苑一幢洋房，實用面積2843方呎，採5房2套房間隔，全屋以白色為主。 ...
2020-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
憧憬中概股回流香港上市 摩笛吹奏 港交所勁升
市場擔心《港區國安法》帶來社會動盪和政局不明朗，同時關注中美關係惡化，恒指昨日曾挫410點，低見22519點，創兩個月低位，隨後由大行唱好的港交所（388）撐起大市，收市勁升6.2%，帶動恒指微彈22...
2020-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
首戰德國打吡 處子王無「仁」擋
拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基是近年德國國家打吡主角，但今晚德甲快車作客多蒙特將面對敵軍「處子王」艾寧夏蘭特的挑戰。十九歲的夏蘭特本屆歐聯和德甲處子登場即大演帽子戲法，早前首戰魯爾區打吡又有士哥和助攻，此子今仗勢將三十一歲的「羅拔仔」比下去。 一四年由多蒙特轉投拜仁後，羅拔利雲度夫斯基一直是舊東家的剋星，德甲十一次鬥蜂軍錄得十六球一助攻，領軍取得八勝一和兩負，更是球隊於德甲國家打吡入球最多的球員。他目前又於聯賽攻入廿七球高踞射手榜首位，是德甲最強射手。 復賽技壓羅拔仔 不過，這名波蘭射手今仗勢被多蒙特的「處子王」艾寧夏蘭特比下去。後者每次處子登場都特別醒神，上半季他...
2020-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
細味法國 網遊羅浮宮
因着本地年度文化盛事法國五月藝術節（Le French May）的關係，自從1993年開始，每年這個時候，都能感受到濃濃的法國文化風情，今年雖受到疫情影響，不少活動都得取消或延期，大家也別失望，因為現...
2020-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
超豪遊艇出海開P惹緋聞 否認暗撻何猷亨 馮盈盈：真的只是朋友
2016年港姐冠軍出身的馮盈盈，去年底與醫生男友分手後，曾跟大隻主播鄭衍峰傳緋聞，她近日被攝得與賭王何鴻燊四房兒子猷亨及友人，在兩艘超豪遊艇上暢玩，被指「暗撻」和「蜜會」而傳出緋聞。馮盈盈隨即在社交網...
2020-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——平靚正消費 救市新常態
去年發生反修例風波，遊客開始對香港卻步。今年初出現新冠肺炎疫情，至今威脅未除，旅遊業再受重創。最新統計數字顯示，平均每日約有一百名旅客來港，旅遊業一片蕭條，陷入前所未見的困境，何時好轉，無人能知，連帶零售、酒店、餐飲、交通等多個行業的經營亦相當困難，相信各行業仍要捱一段頗長時間。 旅發局昨天估計，旅遊業要等三年之後，才有望恢復到疫情前的水平。 本港多個行業的服務供應，一向包括旅客的需求，一旦旅客不來，打擊之大，可以想像，部份商店捱了數月，不支倒閉，仍然苦撐下去的，獲政府的抗疫基金資助，暫時解困，但不是長久之計，與其坐以待斃，倒不如制訂長期作戰的商業模式，減價益客，應該是最...
2020-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——希斯六月八日抵港籌組開倉
疫情中，現時所有非香港居民都不獲准從海外乘飛機入境，然而將在下季重臨香港開倉的希斯，因當年在港練馬已久，他與家人都已取得永久居民身分，故此不受此例所限，並會於下月八日抵港，待完成十四天隔離後，即投入籌組馬房工作。據悉，希斯除已決定任用當年曾是其馬房見習生的黃志雄作副練，其在從化設廄的副練人選亦已定，稍後會有公布。 馬場浮世繪
2020-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6