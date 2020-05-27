楊政龍帶隊參觀英皇新樓盤 ﻿陳家樂﻿﻿嚮往過Yuppie生活﻿

英皇國際執行董事楊政龍（Alex）近日拉大隊，率旗下藝人陳家樂、湯怡、衛詩雅及吳浩康等，參觀英皇國際傲踞中環半山之全新酒店式住宅項目「半山捌號 Central 8」示範單位，眾藝人大讚新盤地段優越，大家都心郁郁，希望立刻進駐，並作為工作奮鬥的目標。



英皇藝人陳家樂、湯怡（Kathy）、衛詩雅（Michelle）、吳浩康（Deep）、何珮瑜（Jeana）、李靖筠（Gladys）及艾妮（Elly），日前在英皇國際執行董事楊政龍（Alex）率領下，參觀「半山捌號 Central 8」的示範單位。身為業主的陳家樂、Michelle及Kathy大讚新盤地段優越，雖然三人已擁有自己的物業，但對新盤甚感興趣，心思思想購買作投資。家樂說︰「能擁有中環半山物業，感覺是地位的象徵，有時會幻想過優皮式（Yuppie）的都市生活，十分有型。」



阿Deep潮玩健身單車



阿Deep則衝到會所，並騎上健身腳踏車試玩，他說：「呢架咁有型的健身單車我想踩好耐了，佢同一般健身腳踏車造型不同，將所有功能濃縮在同一個圓圈上，聽講麥當娜及好多荷里活影星都有。」而Kathy早前相約周家怡跑山遇到周潤發，熱愛運動的她見到會所有部拍拍機也忍不住挑戰自己，她相信這部機可加強手腳協調的訓練。



此外，Jeana本身好想置業，看完示範單位後說︰「在中環區有室外恒溫泳池好吸引，之前試過被水母灼傷，因此有少少心理陰影、不敢出海遊玩，樓盤有室外泳池設施，既滿足戶外活動、又不怕有水母！」而Michelle知道樓盤是全新酒店式住宅項目，很適合她這類不太喜歡做家務的人。



