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抗疫期間繼續夜蒲　手越祐也遭停工處分

2020-05-27 列印
■手越祐也被停工處分。
■米倉涼子拒絕再演《Dr.X》。
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　　日本尊尼事務所組合NEWS成員手越祐也負面新聞多多，但一直沒有受罰，令他肆無忌憚。不過早前他因疫情期間開派對被飛出慈善歌。死性不改的他繼續夜蒲，昨日尊尼事務所終宣佈對手越無限期停工處分，而其NEWS隊友，亦傳對手越不滿，令他隨時可能離隊。

　　另外，人氣劇集《Doctor X》系列女星米倉涼子，早前離開合作20多年的事務所，有指原本朝日電視台安排10月推出新一輯《Dr.X》，但米倉離巢後不想再與前事務所有轇轕，所以決定不會再演《Dr.X》，令該劇成絕響。

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