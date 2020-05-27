陳偉琪酒駕判罰5000元停牌一年

在《愛．回家之開心速遞》中飾演「細龍太」的陳偉琪昨日到東區法院，就去年10月涉嫌酒後駕駛案答辯，她在庭上認罪並由代表律師求情，指她有參與慈善活動，並了解自己身為公眾人物應作好榜樣，事發後亦在網上發文致歉。裁判官指陳偉琪罪名成立，因她是首次觸犯駕駛罪行，判處罰款5,000元及即時停牌12個月，並需在停牌完結的3個月前，自費參加駕駛改進課程，陳偉琪在庭上即時交出香港駕駛執照，並需在14日內向法庭交出國際駕駛執照。



陳偉琪離開法院時說：「終於告一段落，是開心的；等待判決時很緊張、擔心，但尊重法庭決定，我知錯了，不會再犯。（不開車但酒照飲？）都會少飲，現在告一段落，會專注工作。」 案件編號：ESCC64/2020



