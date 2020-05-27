黎芷珊讚姑丈親切幽默 ﻿劉德華悼賭王：﻿﻿一路好走﻿

一代賭王何鴻燊博士昨日離世，享年98歲。上世紀90年代，王晶曾以何鴻燊傳奇色彩的奮鬥史作為藍本，拍攝兩部港產片《賭城大亨之新哥傳奇》及《賭城大亨II之至尊無敵》，由劉德華飾演主角「賀新」，演繹賭王傳奇一生。華仔昨日讚揚何博士對社會的貢獻，希望他一路好走。



劉德華主演《賭城大亨之新哥傳奇》於1992年農曆新年上映，當年收1,860萬元票房，續集《賭城大亨II之至尊無敵》半年後上畫，也錄得過千萬票房，華仔在片中飾演「賀新」。《賭城大亨》當年上映時掀起話題，賭王對於主角「賀新」周旋多位女主角之間，他曾在訪問笑言：「我無咁風流！」當年四太女兒超盈曾提及陪爸爸看《賭城大亨》，戲中一幕劉德華被槍指頭，超盈當時好奇問爸爸：「真有這事？」賭王卻笑而不語。對於何博士離世，劉德華昨日回應：「何博士這一生對社會貢獻良多，希望他一路好走。」



前無線主持黎芷珊的父親黎志忠為賭王元配何黎婉華的胞弟，芷珊對賭王姑丈離世感到難過，她說：「雖然有心理準備，但非常不捨得，好想多謝他，多年來對我哋屋企一直好照顧，尤其是我18歲時爸爸走咗之後，當年我細佬（黎烈）結婚時，專登來恭喜我細佬，咁有心好難得！」



陳山聰不想騷擾賭王家人



芷珊覺得Uncle Stanley沒有架子，為人親切、風趣及幽默，永遠不會被人感到難相處。她本身與二房的表姊妹較熟，與超蕸由小學至中學也是同班同學，由細玩到大是老友兼死黨，與大家姐（超瓊）及 Daisy（超鳳）都好熟。



曾與何超雲拍拖的陳山聰，當年成功融入何家，昨日他大方回應賭王死訊。他說：「相信好多人都會覺得惋惜，希望這位一代賭王一路好走。（與何生相處有何難忘事？）這些不多說了！（會否慰問何家的人？）這段時間不要騷擾人吧！」



另外，陳志雲昨日綵排舞台劇《廿三樓．搞笑友》，他表示多年前曾在《歡樂滿東華》的直播版《志雲飯局》訪問賭王，「事前設定了6條問題，但綵排時我沒有順序發問，但何生卻依順序答我，覺得這位老人家很有趣。」



