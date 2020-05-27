賭王基因強勁 何家淑女 Ball場贏晒

叱咤政商界多年、98歲的「賭王」何鴻燊博士昨日離世，系出名門經歷家道中落的他，憑努力和建立人脈白手興家，一生跨過不少風浪，闖出輝煌事業並身教子女積極參與行善。賭王各房子女均有成就，他們不但遺傳賭王靚樣基因，何家淑女們在社交場合亮相或動向，亦定必成為傳媒和大眾焦點！



「賭王」何鴻燊博士系出豪門望族，他在政商界別舉足輕重，出席公開場合均成焦點所在，而賭王各房子女（詳見附表）的一舉一動，亦是大眾關心對象，「何家淑女」們在Ball場或公開場合均是傳媒及大眾關心的對象。賭王與在04年離世的元配、年輕時有「澳門第一美人」美譽的黎婉華誕下超英、猷光、超賢和超雄等子女，身為長男的猷光遺傳賭王型男基因，惜與超英先後離世（見另稿），而猷光的女兒家華、家文，以及超賢的女兒家晴，亦被傳媒封為靚女一族。



身教子女積極行善



賭王與二太藍瓊纓有一子四女：超瓊、超鳳、超葭、超儀及猷龍，各子女均各有成就，超瓊深得賭王真傳，在商界長袖善舞，經常陪伴賭王出席重要場合，更有「賭后」的封號。二房子女亦遵賭王身教，積極行善，身體力行支持慈善活動，每年賭王生日，他們都會捐出善款賀壽。賭王於73年加入公益金，初期擔任籌募委員會名譽顧問，其後分別擔任董事及籌劃委員會名譽顧問，逾四十年為公益金的籌款活動出謀獻策。在他熱心公益、樂善好施精神的薰陶下，一班子女也先後加入公益金，積極回饋社會！



三太陳婉珍為賭王誕下：超雲、超蓮和猷啟，兩女在Ball亮相即成為傳媒寵兒，超雲與藝人陳山聰的戀情哄動一時，但分手收場；超蓮與歌手吳克群的4年異地戀告終後，現任男友為藝人竇驍，兩人亦不時在社交網「放閃」，令不少網民羨慕，超蓮亦親力親為開設麵店。



四太梁安琪為賭王誕下：超盈、猷亨、猷君和超欣，超盈近年發展拍賣行事業，她曾透露，會拍賣自己搜羅回來的藝術品，而在搜羅名畫和藝術品期間不時會吃閉門羹，對方不會因為她是賭王的女兒而有所優待。