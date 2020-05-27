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猷光車禍亡 賭王極哀痛

2020-05-27 列印
■何猷光英年早逝，遺下兩位女兒。
■何超英擅畫國畫，並曾舉辦畫展。
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　　「賭王」何鴻燊與元配黎婉華所生的長男猷光，在1981年與妻子在葡萄牙遇上車禍，時年33歲的猷光與妻子不幸英年早逝，遺下兩女家文及家華；賭王「白頭人送黑頭人」極為哀痛。而長女超英年輕時性格開朗，但在81年跟蕭百成離婚，加上感情要好的胞弟猷光突然離世，她被指接連受極大打擊致性情大變，鮮有在公開場合露面，她在2014年於香港的醫院離世，享年67歲。
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