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猷君為賭王圓抱男孫夢

2020-05-27 列印
■四太梁安琪與超盈、猷啟及超欣等探望奚夢瑤和何廣燊。
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　　近年賭王三房及四房喜事重重，最令賭王開心的莫過於四房兒子猷君在去年與內地名模奚夢瑤結婚生仔，更一圓賭王的抱男孫夢，誕下首名男孫Ronaldo，獲賭王親自賜名為何廣燊。而猷君胞姊超盈亦在去年雙喜臨門，與辛奇隆訂婚兼有孕，6月舉行世紀過大禮後，8月便誕下女兒辛阡覓。

　　至於三房兒子猷啟在18年與內地女友齊嬌秘密註冊結婚，更兩年抱兩，先後誕下長女Tittania及幼女Tylia。
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