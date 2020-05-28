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停巡演收入大減 ﻿布志綸﻿﻿登記做Uber司機﻿

2020-05-28 列印
■布志綸坦言如果耗盡積蓄，唯有做uber司機，唔會問家人攞錢。
■《喘一口氣》MV喺布拉格取景，由吳海昕（Sofiee）做女主角。
■疫情下樂隊Mr.巡演喊停，損失慘重。
■布志綸戴住口罩到電台宣傳新歌，堅持做得幾多得幾多。
■Alan強調有手有腳搵食，揸Uber養妻活兒冇問題。
■Alan同囝囝好溫馨。
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　　雖然疫情漸趨緩和，但香港氣氛仍然唔好，所以樂隊Mr.主音布志綸（Alan）推出新歌《喘一口氣》：「做音樂可以紓緩大家情緒，既然喺迷失時候，大家都想尋求新方向，但又搵唔到，倒不如當自己係羽毛，嘗試飄去拍MV嘅布拉格，感受現實以外嘅嘢，咁樣會relax啲。」採訪：方騫平

髮型：Terry Yeung @ Hair Corner K11 場地：Amelia @ Harbour City

　　疫情爆發至今，布志綸相信大家都唔開心，希望香港人能夠藉住他的新作暫忘四分鐘現實：「呢個時候派歌唔會有商業上得益，但大家都要娛樂，自己唯有做得幾多得幾多，如果大家聽完首歌係會舒服咗嘅，咁我咪成功囉。」

人生苦短要珍惜

　　Alan又指《喘一口氣》因曲風同路向跟Mr.的歌好唔同而惹來奇怪負評：「有樂評話我脫離咗Mr.搖滾光環，做呢啲歌冇乜特色同個人風格，其實Mr.嘅歌我唱咗10年，先想試吓搵唔同嘅嘢，我喺音樂圈打滾咗11年，明白冇可能討好全世界，只會享受製作音樂過程！」Alan強調人生好短暫，疫情由一個地方去到全世界，好多人失去生命，既然有諗法又有時間就做咗佢，「唔好浪費自己光陰，唔係一定要有偉大理想，講真做音樂有幾偉大？呢個圈令我急速成長，以前Mr.五個傻仔乜都唔識，每步都係學習，睇返MIRROR，感覺好似當年Mr.，盲樁樁去衝，呢團火係好睇嘅。」

　　最後Alan強調自己入行多年，要燃起另一團火，「好似威士忌咁，年份唔同有唔同味道。」另外，Mr.今年的巡演已取消：「好慘失晒預算，生活難過，為咗養妻活兒，我經已登記咗揸uber，所以大家見司機係我個名，唔好問點解，有幾奇啫，冇放唔低身段呢回事。」

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