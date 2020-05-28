未憑《叔•叔》提名金像獎冇失望 ﻿袁富華﻿﻿喊住讚電影有好成績﻿

袁富華（Ben）最近在電影《叔•叔》飾演老年同性戀者「阿海」，他看了劇本即被故事感動而接拍，相比於《翠絲》的性小眾「打令哥」，他覺得今次「阿海」擁有完整家庭要演得更內斂，幸好遇到好對手太保。Ben哥又感性地喊住慶幸電影雖屬偏鋒題材，但仍獲各大電影頒獎禮多個獎項，能夠被肯定令他好感動，就算自己在金像獎未獲提名亦不會失望。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



場地：Hong Kong Arts Centre 髮型化妝︰Gaelle Au 服裝︰Club Monaco



該片導演楊曜愷本報專訪時曾大讚兩位主角相當專業，答應拍情慾戲到埋位都唔扭擰。Ben哥反而認為是導演功勞，「佢好早同我哋溝通咗，令我哋好放心，佢講明唔係用呢啲情慾戲做賣點，但係呢個係必須，又話會拍得好靚，唔會要我哋露任何嘢，佢拍晒心口畀呢個保證你，同埋我見到佢唔係口頭上保證，係見到佢嘅要求係『阿柏』同『阿海』係一個靈性上交流多過肉體上交流。」



電影獲香港四大頒獎禮共7個獎項，成績驕人，身為一份子的Ben哥雖然未有個人獎項，金像獎更未獲提名，但他完全冇介意，講起更感動到眼濕濕，「部戲係資金咁少嘅獨立電影，同埋個題材咁偏鋒，仲要中咗兩大元素就係同志同埋年長人士，呢兩樣投資者都唔肯投資嘅時候，竟然行到今時今日呢一步，o依家講都有啲感動（眼濕濕），拍嘅時候冇諗過，完全冇諗過，唯有係做囉，相反獎項嗰啲係其他囉，嗰啲完全係個人嘅獎項。」



能夠令Ben哥看得開，最重要是他一直只求做個演活角色的好演員，「好多人話戥我唔抵，好多圈內人都識袁富華係邊個，衰在啲觀眾淨係記得啲角色，唔知道呢個人嘅樣，叫咩名，但作為觀眾去睇一個演員，係應該見到一個角色而唔係見一個明星，但係作為一個演員會好矛盾，啲人唔會知我叫咩名，不過我哋最終要做嘅嘢就係呢樣嘢，係忘記唔要咗個自我，係見到個角色喺個銀幕上出現，所以點解我咁鍾意Tom Hanks（湯漢斯）。」



