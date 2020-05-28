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木村新劇《BG 2》復工下月播

2020-05-28 列印
■木村的《BG 2》將在下月18日首播。
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　　受新冠肺炎肆虐影響，日本多部電視劇都要停拍，包括《半澤直樹2》、《我的家政夫大叔》及木村拓哉的劇集《BG~身邊警護人2》等。隨着日本疫情放緩，不少劇集都開始陸續開工；其中《BG~身邊警護人2》上周一已恢復拍攝，日媒《東京Sports》昨日報道，《BG 2》會在6月18日起首播，報道指該劇只完成首兩集，木村日前上載第三及四集的劇本，而木村新開設的社交網已突破200萬人關注。

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