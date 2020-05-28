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Andrea Bocelli 自爆3月全家感染新冠肺炎

2020-05-28 列印
■Andrea病瘉後參與網上慈善騷，與Gaga及莎蓮迪安合唱。
■Andrea Bocelli與太太及仔女全部中招。
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　　61歲失明男高音Andrea Bocelli昨自爆3月初曾感染新冠肺炎，太太及兒女全部中招，幸好他症狀輕微，3月底已康復。昨日他和太太到意大利比薩大學醫院捐血助研發疫苗。Andrea表示︰「這場疫情震撼了全世界，也影響了我與幾位家中成員。基於尊重那些感染病毒並有嚴重後果的人，我選擇不公開染病消息。」

　　他康復後兩周於4月12日復活節期間，在空無一人的米蘭大教堂內舉行演唱會《Music for Hope》，直播期間有280萬人次觀看。一星期後，他再在《One World:Together At Home》與Gaga、莎蓮迪安等合唱。

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