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雨僑懷孕7個月影性感照留念

2020-05-28 列印
■雨僑穿上低胸禮服，影大肚照。
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　　34歲的雨僑2月宣佈造人成功，目前懷孕七個月，昨日她分享性感孕照，腳踏高跟鞋與腹中BB留下最美時刻，但就未見老公羅力威。

　　雨僑留言說：「7個月，開始感到你的重量、你的力度，我覺得你會是個強壯的寶寶，有時我會很疲倦，有時則敏捷得忘了自己是孕婦。193天和你在一起，我都享受着，睡一整天也好，精力旺盛也好，這是我們獨一的共同回憶。」雖然懷孕7個月，但雨僑的手腳仍然纖瘦，上圍還升Cup，認真得天獨厚。

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