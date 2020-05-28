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窮困考包尾 發憤成功考第一 賭王遺訓：心機讀書

2020-05-28 列印
■賭王何鴻燊在07年，為母校皇仁書院歷史展覽預展及開幕禮擔任剪綵嘉賓。
■賭王談及當年窮困險要輟學！
■賭王強調努力求學的重要性。
■賭王在09年獲香港演藝學院頒發榮譽博士及榮譽院士、女兒超瓊、超鳳及超蕸前來恭賀。
■猷君分享年幼時和賭王的家庭照。
■猷君與內地名模奚夢瑤為賭王誕下男孫何廣燊。
■吳彥祖曾演出伍仕賢執導的電影。
■劉德華曾在以賭王生平為藍本的《賭城大亨》中扮演「賀新」。
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　　賭王何鴻燊前日在養和醫院逝世，享年98歲。賭王一生傳奇，對社會貢獻良多，各界紛表哀悼。賭王在年幼時經歷家道中落，因貧困險告失學，他的母校皇仁書院的舊生會在社交網分享一段訪問短片，由賭王細道由成績差兼冇錢交學費險失學，到醒覺發憤讀書年年考第一兼獲獎學金的經過，勸勉師弟要用功讀書！

賭王何鴻燊生前擔任母校皇仁書院的舊生會永遠名譽會長，皇仁舊生會前晚在社交專頁發文悼念「大師兄」，重提賭王對母校的貢獻，並分享賭王於2007年接受皇仁舊生會訪問的片段。

　　賭王和其他校友，在短片中分享自己當年求學點滴，他直言當時成績很差，幾乎科科包尾，當13歲時，賭王的媽媽哭訴已沒錢再供他讀書，他始知家裏所有錢已被爸爸炒股敗清光，媽媽要靠典當換錢開飯，賭王驚覺「走投無路」，嚇得在餘下半個學期努力苦讀，終於其後年年考第一名，由最尾的D班升上A班並獲獎學金入讀大學！他在短片中一再強調讀書的重要，更以自身經歷，鼓勵師弟們就算學業未如理想，像他一樣「畀啲心機一樣得」，一定要努力求學。賭王亦慶幸自己經歷過貧窮，因為身處貧窮境況，令他得以看清其他人的嘴臉，直言有當時有親戚在街上遠遠見到他就改路避開他！舊生會方面亦讚揚賭王樂善好施，熱心公益，贊助皇仁不少獎學金外，亦承包不少大型建設費用，包括最近翻新的大潭「皇仁何鴻燊天文觀測站」。

　　賭王家人昨日未見現身，而四太兒子猷君昨晨在微博，上載與父母舊照及流淚表情符號悼念賭王。

　　另外，導演伍仕賢昨日在微博tag吳彥祖並留言：「來吧，咱們哪天一起拍個賭王傳電影吧」，邀吳彥祖演出以賭王傳奇生平為藍本的新片。

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