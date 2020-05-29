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李嫣14歲生日 王菲陪開P

2020-05-29 列印
李嫣14歲生日 王菲陪開P
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　　王菲與前夫李亞鵬所生的女兒李嫣前日度過14歲生日，李嫣在社交網上載在北京相約好友慶生的照片，可見她的手機殼上有王菲的相片，並有「跟你有甚麼關係啊」字句。

　　王菲亦有出席李嫣的生日派對，但李嫣未見上載與媽媽的合照，而李嫣的友人則在社交網分享與王菲的合照及李嫣與王菲的合照。相中的王菲穿上卡通人物圖案畫衣，有網民讚王菲是「凍齡女神」，和14歲的李嫣看來似姊妹！

圖：資料圖片

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