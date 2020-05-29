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自爆年輕時拒拍裸露戲 ﻿區嘉雯笑言﻿﻿老了夠膽演﻿

2020-05-29 列印
■區嘉雯對於先後獲提名金馬獎和金像獎，「覺得好似發夢咁，好唔真實。」
■區嘉雯憑舞台劇《劍雪浮生》演「白雪仙」，奪得香港舞台劇獎「最佳女主角（悲劇/正劇）。
■就是這幕，區嘉雯以凌厲眼神目及實「情敵」袁富華。
■區嘉雯在《叔‧叔》飾演太保的太太「阿清」，是個傳統家庭主婦。
■早前區嘉雯跟該片其他主角及導演出席慈善首映禮。
■電影令區嘉雯首度踏足柏林影展，她認為是個難得的經驗。
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　　身為香港舞台劇界殿堂級演員、曾三度封劇后的區嘉雯，最近憑電影《叔‧叔》首度提名金像獎便摘下「最佳女配角」，她透露接拍除因退休想試多些不同機會外，也因想跟自己的同志老友同行，但她初拍電影確實需要適應，幸好仍有機會發揮凌厲眼神。她又自爆年輕時首被邀拍電影，卻因要裸露而拒絕，但她笑言若現在老了再被邀會感到光榮，反而夠膽接演。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 場地：Hong Kong Arts Centre

　　原來早在《叔‧叔》前，區嘉雯已被邀請過拍電影，「年輕時有人叫我拍電影，有啲裸露鏡頭，我話唔得啦，街巿買嘢嗰個人都望住你，我真係接受唔到。」反而今時今日，她竟然不再抗拒，「o依家有人叫我性感演出，我又唔介意喎！因為你咁老都有人叫你性感演出，你話係咪好光榮呢？哈哈！你夠膽問我，我就夠膽答應你。」

　　今次獻出電影第一次，區嘉雯解釋因中學教師工作已退休，時間多了，加上劇本吸引，令她想起兒時認識的男性同志好友，「我後生嘅時候有一個好朋友，都係一個同性戀者，我哋細個唔知嘅嘛，嗰個年代，佢又唔會講，仲好笑人哋笑我係咪佢女朋友，成日出出入入。但係佢家人有啲體諒，有啲唔體諒，如果我能夠做啲嘢，好似同我老友㩦手做一啲嘢咁。」

　　在舞台劇界多年，突然變成電影圈新丁，對區嘉雯是好大挑戰，單是講對白已需要調節，「因為舞台劇嘅對白係多過電影好多，我成日笑啲後生懶音，o依家拍電影反而要有懶音，又唔好咁清色咁大聲。」提到最難忘一幕，區嘉雯不禁笑指跟戲中「情敵」袁富華同場的婚宴，「因為我可以用番我凌厲嘅眼神，你知我以前做仙姐（舞台劇《劍雪浮生》演「白雪仙」），佢哋搵我嘅其中一個原因，都係因為我眼神好凌厲，今次我嗰個角色『阿清』係個主內嘅家庭主婦，唔會有呢啲凌厲眼神，但嗰場終於可以用番我嗰個凌厲眼神。」

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