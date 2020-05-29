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MV同嚴崇天演牀戲 ﻿瑪姫趁後生﻿﻿追歌手夢﻿

2020-05-29 列印
■瑪姫與阿天於MV中上演「牀戲」。
■自嘲零演技的二人都好畀心機，投入感情演好這齣MV。
■瑪姫透露今次找來專業的團隊製作，好有誠意。
■瑪姫表示此次拍攝經驗令佢學咗不少嘢。
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　　繼今年3月推出翻唱歌《很堅強》的MV後，前DJ瑪姫早前為第二首Cover歌《傳聞》邀得好友兼主持嚴崇天擔任MV男主角，當中她更獻出第一次上演「牀戲」，並謂希望帶給觀眾新鮮感！

　　瑪姫指嚴崇天今次二話不說仗義演出，又謂比起一般歌手，不為賺錢，只為興趣和追夢的她在沒有包袱下，可以花多點時間構思MV。提到此次請來專業團隊認真製作，4分鐘短片足足拍了7小時，歌唱比賽出身的瑪姬說：「希望人哋聽我翻唱作品，仲睇到瑪姫嘅誠意，同對音樂嗰團火。有啲人奇怪我咁認真為乜？我覺得有啲夢想係唔可以太老實現，因為唔想將來後悔，其實我都好勤力每日練聲、唱歌。另外都要多謝唱歌老師，係佢聽到我進步，話我可以畀個機會自己入錄音室試吓，因為佢嘅鼓勵造就咗呢件事，而呢條路係會繼續落去，而家都計劃緊第三個Cover。」

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