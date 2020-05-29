演繹大膽情慾戲冇包袱 ﻿關智斌﻿﻿望觀眾視為真演員﻿

關智斌（Kenny）繼14年演出港產片《救火英雄》後，主力發展內地巿場，最近再參與電影《墮落花》演出，演繹在英國長大的販毒集團主腦養子「傅餘浪」，角色相當大膽，更有不少情慾戲份，Kenny謂自己早已放低偶像包袱，所以拍攝完全冇尷尬，但自己睇完片都不禁「嘩」一聲，他期望透過今次角色，打破觀眾對他的既有印象，視他為真正的演員。 髮型：Lupus_c@orient4 服裝：D-mop、Christian Louboutin



攝影：李維隆 化妝：Elaw Wong@thelook-studio.com



場地：英皇戲院（尖沙咀iSQUARE） 撰文：杜淑霞



對於今次角色突破，跟溫碧霞和郭奕芯亦有不少情慾戲，Kenny坦承接拍前完全沒包袱，「我拍嘅時候真係冇咁嘅感覺，因為呢7年我都向咗演員發展，我喺內地拍咗好多角色，而且唔一定係正面角色，我已經好自覺掉低嗰啲所謂包袱。」不過，當睇片時Kenny都意想不到，「加埋配樂、剪接同調色，自己喺戲院睇都有少少『嘩』咁樣。（自己都估唔到？）哈哈！都有少少估唔到。」



主動出擊自製機會



Kenny認為香港觀眾看着他成長，希望今次角色令大家對他有新睇法，認定他是個演員，「好多fans係睇住我大，或者一同成長，啲人會對我太有既定印象，如果對於我做演員嚟講未必係一個好處，呢部戲對於我嚟講，可以令到大家覺得我都可以係一個演員。」



年底便40歲的Kenny，去年首開個人演唱會，令他學懂珍惜，「我以前會覺得平時做啲嘢可能係白費，但係原來你唔知，做咗好多嘢積積埋埋到咗某個點嘅時候，可能會成就咗你嗰刻嘅一個燃料，經過上次，更加覺得只要你重視尊重每一次工作已經足夠。」而他亦認同做演員太被動，會嘗試主動出擊搞製作自製機會，更想探討如《Black Mirror》（《黑鏡》英國獨立單元劇）這類題材，「因為大家都沉迷科技，但拍嗰個題材始終俾番外國人用科技，可以講香港人用科技同埋點用社交媒體。」



