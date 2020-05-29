黃日華灑淚憶亡妻 梁潔華最大遺憾 未能看到女兒出嫁

黃日華的太太梁潔華本周二因器官衰竭離世，享年59歲。黃日華飽受喪妻哀痛，仍堅持親自為亡妻辦理身後事。昨午約一時，他與女兒黃芷晴離開寓所前往殯儀館，兩父女神情哀痛，黃日華傷心落下男兒淚，透露太太最大的遺憾是「個女未出嫁」！



黃日華和女兒黃芷晴昨日下午抵達殯儀館，為梁潔華辦理後事，戴上口罩的黃日華雙眼紅腫，芷晴亦心情沉重，受訪期間不時難忍哀痛飲泣。問到梁潔華有甚麼遺願？黃日華望一望女兒後說：「個女未出嫁，太太係擔心個女，始終個女未嫁人，亦擔心外母（梁潔華母親）；我叫太太放心，個女已大個，而家係個女照顧我，我亦一定會照顧外母。」他說罷忍不住低頭落下男兒淚；在旁的芷也點頭承諾會照顧外婆。



父女互相照顧扶持



他亦透露，太太還叮囑他和女兒要「乖啲」，要互相照顧，及照顧外母和寵物，他搭着女兒的肩膊說：「女兒一直都陪着我，我們互相照顧和扶持，我們都會堅強，OK的，大家放心。」



黃日華稱受疫情影響停工，但經濟沒問題，目前首要是為太太辦理身後事，並透露太太生前提過如何處身後事及已立遺囑；而喪禮方面，會以香港創價學會佛教儀式進行，會有簡單誦經但不會有繁文縟節，及朝火葬方面考慮，壽衣則尚未選定。芷晴表示，遵媽咪生前意願，選用生活照作為遺照，並指媽咪因病，四年僅拍過四、五張相，去年母親節，媽咪終肯打扮和他們出外食飯影相，當時還拿着寫上「健康」兩字的石頭。



「太太堅強永不放棄」



梁潔華近年力戰病魔，病情反覆終不敵離世，黃日華說：「因為不是突然發生，有幾年時間慢慢接受事實，我和個女都明白這天遲早會來臨，亦用了3年時間慢慢適應、坦然和堅強面對。太太好叻，不管是事業、照顧家庭和寵物，她做人好堅強，永遠不放棄，從不會向困難屈服。這幾年見她好辛苦，大家看到也很心痛，但她依然沒有放棄、堅持到底，一關又一關去克服，這個精神希望可以帶給大家一個訊息，就是不要放棄生命。太太在最後階段不算辛苦，因痛苦已過去了，器官衰竭下，太太處於昏迷，走得算是舒服，感覺她是笑着走的。」



芷晴稱，在網上留言悼念媽咪後心情好多了，因多年來也沒說過這些話，留言中亦提到希望媽咪能投胎做她的女兒，「媽咪一生咁辛苦照顧我，甚至放棄自己事業，我希望能體會她的角色。」



