「校草」袁偉豪吸引柏豪慕名結識

無線節目《兩個小生去Camping》由周柏豪和袁偉豪擔任主持，袁偉豪的女友張寶兒有份擔任嘉賓，她昨日亦聯同菊梓喬等出席記者會。張寶兒跟連詩雅在會上透露，她們在節目中露營煮幾味，但失手收場。張寶兒就大爆柏豪非常怕曱甴；連詩雅就爆袁偉豪跟張寶兒非常有默契，一個眼神就知對方心意！袁偉豪昨日即場示範時，張寶兒亦有默契地協助他。



柏豪透露，20年前透過ICQ認識袁偉豪，他笑道：「佢當年喺校隊界好出名，係校草。當年網上流傳佢嘅ICQ號碼，我慕名add佢，因為當時我已經想入行，想問佢意見，指點迷津。」



袁偉豪就笑指柏豪經營多年的形象有機會破滅，柏豪笑指自己可以用一個數字形容，袁偉豪就笑說：「係168！佢係一個好可愛嘅Oppa！」他們亦指觀眾可從節目中認識他們的另一面，兩人拍攝時沒有化妝或整頭，務求呈現更真實的一面。