素服現身殯儀館 超瓊姊妹為賭王 辦理後事

賭王何鴻燊日前逝世，享年98歲，他的女兒何超瓊、何超鳳及何超蕸，昨日現身香港殯儀館為他辦理身後事。超瓊向現場採訪記者表示，未有資料可向傳媒提供，她其後向傳媒澄清，賭王喪禮的細節尚未落實，家人仍在進行商討，希望外界不要作出不必要的揣測，他們會在適當的時候公佈喪禮的細節。



賭王何鴻燊日前在養和醫院逝世後，二房千金何超瓊透露，家人有共識共同處理賭王的身後事。超瓊昨午在工作人員陪同下，抵達香港殯儀館，辦理賭王的後事，逗留約50分鐘後，超瓊與妹妹超鳳及超蕸步出殯儀館，她們都穿上黑色素服，神情肅穆，現場傳媒問到賭王喪禮詳情？超瓊說：「冇嘢，未有資料。」問到喪禮會以甚麼儀式舉行？超瓊重申未有資料，三姊妹其後登上座駕離開。超瓊其後澄清：「就傳媒對何鴻燊博士葬禮事宜的報道，我們希望澄清相關日子尚未確實，家人仍在進行商討。希望外界不要作出不必要的揣測，我們會在適當的時候公佈葬禮的細節。」



蕭芳芳感謝賭王支持護苗



賭王生前樂善好施，積極支持弱勢社群，對護苗基金亦非常支持，該基金創辦人蕭芳芳對賭王離世感到很難過，芳芳姐昨日表示：「多年來，他對護苗基金的支持沒話說，最記得他肯同我一起上TVB跳cha cha，還肯花時間練舞，好感動。」芳芳姐指賭王三太陳婉珍亦一直支持護苗基金，經常主動問她有甚麼需要幫忙。芳芳姐謂已慰問陳婉珍，希望她節哀順變。



猷君微博認證字眼惹熱議



賭王四太梁安琪的兒子何猷君，近日被網民發現他的微博認證字眼修改了，由原來的「香港社交名人 賭王何鴻燊四房兒子」改為「澳門電競總會會長 創夢天地合夥人 深圳威武電競董事長」。猷君昨日在微博表示，去年已就修改認證與微博方面溝通，到日前仍要他提交補充資料，因父親離世，他向對方要求100天後才更改，想不到卻極速被改掉因而引發熱議，故他發文兼貼出交涉過程的對話截圖解釋來龍去脈，猷君留言說：「我真的沒想過要在這種難過的時候發聲，可是我父親跟我講過，不能被欺負，被欺負一次就會有第二次，要有勇氣面對一切。」



另外，賭王位於淺水灣道1號的大宅門外，昨早停泊一輛大貨車，有工人將車上的大量金屬管搬下車，然後再逐一搬入大宅範圍內。