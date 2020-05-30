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甘比偕女製甜品 為癌症患者打氣

2020-05-30 列印
■甘比捧着製成品拍照。
■甘比和兩女用心製作。
■甘比的廚房用品齊全。
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　　劉鑾雄的太太甘比（陳凱韻）早前落區派口罩，又帶領女兒製作消毒搓手液等齊參與抗疫。甘比昨晚上載名為「粉紅甜品」影片，可見她和兩位女兒Josephine及Josie齊心合力製作，甘比還捧着蛋糕拍照，宣傳「關．乳．愛2020」活動！呼籲大家留家抗疫，亦可以做廚神，為遺傳性癌症患者打打氣！她亦tag了楊千嬅、李珊珊及黎姿等，廣邀好友支持善舉！
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