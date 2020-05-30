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陀B陳凱琳玩拉筋

2020-05-30 列印
■陳凱琳稱自己的肌肉勞損有所紓緩。
■有網友睇見懷孕中的陳凱琳做出的動作，提醒她要注意安全。
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　　陳凱琳日前宣佈懷第二胎，她昨日於社交網上載做運動的照片和短片，她說：「早前分享過自己好容易偏頭痛，有試過好多唔同被動嘅方法，例如：按摩、針灸，甚至乎靠食止痛藥。有朋友就提議我試吓做運動，用Pilates去拉筋同埋強化肌肉，最終可以紓緩勞損嘅位置……真係覺得好咗，所以都想推介畀身邊有肌肉勞損嘅朋友，希望可以鼓勵大家用主動嘅方法去幫助自己！」有網民見到她做運動期間，看似壓着腹部就大為緊張，叮囑她要注意安全。
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