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﻿胡鴻鈞想同蔡思貝齊搵真銀 馬國明提議緋聞CP拍廣告

2020-06-01 列印
■馬明和Hubert都希望該劇開拍第三輯，因對個劇及角色已有感情。
■跟蔡貝思的緋聞，Hubert覺得完全沒影響他們關係。
■Hubert強調跟許廷鏗友情不變。
■馬明和Hubert都話劇中跟謝雪心的母子情最觸動。
■Hubert受傷後一度要留院，但他最擔心反而是影響劇組。
■兩人因該劇成為老友，平日無所不談，最愛講車經。
女星誘「馬」 ■馬明日前在《Tiger's Talk》節目中，就自爆曾有不相熟女星在內地主動向他透露酒店房間號碼，馬明稱未有上釣，「一入去成班麻甩佬捉你黃腳雞……主動到咁，有啲想報警O添呀！」
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        馬國明和胡鴻鈞（Hubert）在《降魔的2.0》中再度合作，馬明演的「小馬」有成長外，Hubert亦由勁討好的「石敢當」變成cool爆的「豪仔」，令他有一定壓力。Hubert拍該劇時一度受傷入院，但因失憶未有留下陰影，不過馬明亦提醒他注意安全。至於Hubert被指因蔡思貝而冷落好友許廷鏗，他否認指兩人都是好朋友，更笑指可拿思貝緋聞齊搵真銀，馬明仲建議這對CP拍廣告。

對於「豪仔」角色不及「石敢當」討好，Hubert演繹時都有掙扎，「因我知大家都鍾意『石敢當』，我潛意識都想有番『石敢當』影子，但我又要好理性同自己講今次係『豪仔』嚟。」而馬明就好玩得多，「我比較鍾意做啲down to earth角色，好的角色好好玩又好自在，基本上個妝化得唔好個頭吹得唔好都冇所謂，如果做專業人士你要執到好正出鏡，小馬對我嚟講係個好舒服角色。」

靠緋聞闖出一面天

　　該劇拍到尾聲，Hubert拍一場吊威吔戲撞傷頭部入院，現在仍要做物理治療的他，坦承因沒受傷時記憶，還未知有沒有留下陰影，但為免愛錫他的人擔心往後肯定會更小心，「自己年紀開始愈嚟愈大，身手冇咁敏捷，整親都冇以前康復得咁快，萬事安全為上，最緊要唔好令到身邊嘅人擔心，特別係父母。」馬明就話，「我之後都有提醒佢，吊威吔唔可以放鬆個頭，如果佢一路hold住個頭就唔會咁傷，不過呢啲係經驗嚟，要學識保護自己。」

　　至於Hubert被指重色輕友，因緋聞女友蔡思貝而冷落許廷鏗，許廷鏗更投訴他不覆短訊，他就解釋對所有朋友都習慣睇心情嚟覆，馬明更幫手解圍，「佢有時都隔一兩日先覆我。」至於跟思貝關係，Hubert再澄清只是好朋友，亦未有受緋聞影響，「大家好open，冇任何嘅尷尬，朋友就係咁，唔會刻意避忌，我哋都係一笑置之，好彩大家仲會討論我哋，我哋有話呢個緋聞情侶關係，可以一齊搵錢。（馬：話唔定有廣告拍O添！）呢對CP可以闖出一面天！」

撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 服飾：Have & Have@MYND Store、

Moho@MYND Store（馬國明）、Shirter@MYND Store（胡鴻鈞）
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