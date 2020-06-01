《銀河守護隊》導演自爆最愛《赤裸羔羊》

漫威英雄片《銀河守護隊》導演James Gunn在社交網接受30日電影挑戰，每日公開他最喜歡的電影，大前日的題目是「個人意義最重大的電影」，他的答案竟是邱淑貞和任達華的港產片《赤裸羔羊》，他解釋︰「1992年在紐約下東區一家戲院觀看《赤裸羔羊》；電影將血腥、動作及性愛共冶一爐，深深震撼了我。從此我就愛上邱淑貞，並想做任達華那樣的男人。」



James在兩年間收集了過百部港產片錄影帶，那些電影將他帶到電影製作和敍事的另一世界，更引領他認識亞洲電影。此外，他選「一部讓你開心的電影」時，James亦選了周星馳的《功夫》。



