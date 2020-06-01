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KBS女廁發現偷拍鏡頭　恐有女星被攝

2020-06-01 列印
　　韓國KBS電視台研究大樓的女廁大前日被發現安裝了偷拍針孔攝錄機，KBS即報警處理，內部人士透露偷拍鏡頭不是即時傳送，而是儲存式裝置。KBS研究樓位於國會議員會館對面，是節目《搞笑演唱會》的練習室。揭發事件當日，《搞笑演唱會》演員進行最後一次練習，因而擔心有藝人受害。由於這棟樓的走廊和洗手間門口都沒有閉路電視，警察正從研究樓入口的CCTV調查。

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