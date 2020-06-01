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超蓮悼父親賭王：I MISS YOU

2020-06-01 列印
■超蓮懷念父親睹王。
■超蓮貼出懷念賭王特輯的截圖。
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　　賭王何鴻燊上周逝世，三房女兒超蓮收看賭王的回顧特輯，並發文悼念說「I MISS YOU DADDY」。而當賭王離世後，隨即有外地導演透露欲邀吳彥祖拍攝賭王傳奇題材電影，賭王二房女兒超儀嚴斥有人「十分不尊重，居心叵測。完全沒有知會及徵詢我家人的同意下，單方面公佈找吳彥祖開拍爸爸的生平故事，實在有違道德。」相信吳彥祖事前並不知情，而何家亦無意把賭王的事跡搬上銀幕。

圖：網上圖片

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