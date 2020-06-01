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沈震軒視陳欣妍為結婚對象

2020-06-01 列印
■沈震軒笑言年紀大，不得不錫身。
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　　沈震軒昨日為新劇《一笑渡凡間》開工，早前他拍攝武打場面時不慎令左膝舊患復發，現要接受物理治療。

　　忙於拍攝兩部劇集的沈震軒，日前請假與女友陳欣妍吃飯慶生，笑言自己生日可以不理，但女友的生日沒表示就是「死罪」。問到有否結婚計劃？他直言已37歲，已視陳欣妍為結婚對象，適當時候會成家立室。會否明年拉埋天窗？他說希望社會及疫情先安定下來，才計劃婚事。他自言向來不高調，但出街拍拖會拖手，不會避忌。

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