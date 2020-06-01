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﻿夫妻各自玩 派囝囝目及實 周汶錡約友飲酒唔預老公

2020-06-01 列印
表情多多 ■心情唔錯的Kathy講嘢多過飲嘢，仲忽然表情多多扮Cute。
﻿夫妻各自玩 派囝囝目及實 周汶錡約友飲酒唔預老公
男人聚會 ■老公Julien（右）約咗一名外籍友人陪佢飲酒吹水。
老公貼實 ■蔡一智於社交網分享跟Kathy慶生的照片，相中Julien挨到實冧老婆。
線人囝囝 ■跟友人聚會後，Kathy去到附近另一間酒吧湊囝囝。
朋友敍舊 ■好友王賢誌也有現身酒吧跟Kathy見面。
母子慶生 ■上月20日生日的Kathy於社交網僅貼出三母子啜面照。
收工獎勵 ■最後Kathy帶囝囝去超市買完嘢飲便回家。
阿媽搵仔 ■Kathy撇甩友人先行快步離開，獨自前往另一間酒吧搵囝囝。
減少放閃 偷情事件曝光後，Kathy就甚少於社交網貼出夫婦合照，不過她於上月22日留言，表示會努力改善夫妻關係。
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        剛度過46歲生日的周汶錡（Kathy）與法籍老公Julien Lepeu結婚8年，一家四口幸福美滿，未料今年3月Julien被爆出軌！沉寂10日後，最終Kathy於社交網撰文原諒老公，可是修補關係都需要時間，連月來也甚少看到他們同框，至踏入Kathy生日月，從蔡一智貼出的合照中才見二人合體。日前，兩公婆帶咗細仔一齊落淺水灣蒲點，不過到埗後，Kathy卻撇甩老公同男友人去酒吧飲嘢，Julien只能食自己，可能擔心老公又惹狂蜂浪蝶，Kathy特登留低囝囝喺佢身邊，最後Julien約了一個Buddy來飲酒解悶，有計喎。

周汶錡於2012年下嫁法籍老公Julien Lepeu，婚後不時於社交網上載一家四口照晒溫馨，未料夫婦倆看似甜蜜恩愛，兩個多月前Julien卻背妻攬啜外籍女斷正！事發後，雖然Kathy貼文表示：「這是一個人生重要的功課，我倆仍然相信『愛』能改善彼此關係，日後我們仍然會努力，為孩子、為家庭、為對方，互相珍惜，一起進步！」暗示原諒老公，但之後已甚少貼出老公的照片，就算「520（我愛你）」46歲生日，Kathy也只分享了跟大仔Jacques和細仔Avner的三母子合照，老公冇份。

開籠雀

　　然而偷食事件後，Julien仍不時被拍得獨自外出「放風」，不過他都好乖地守行為，每次速去速回返歸交人，亦未見再孔雀開屏。8年婚姻遇上危機，夫妻關係始終都要時間修補，近期頻頻約Friend飯聚的Kathy日前同老公一齊出門，但二人卻分開「玩」各自各開心。當日下午4點幾，她約了3名男友人到淺水灣寓所附近的酒吧Happy Hour，其中包括王賢誌（Vinci），眾人摸住酒杯底傾吓偈，其間Kathy一輪嘴不停講，仲講到手舞足蹈，間中露出笑容又鼓起泡腮扮Cute，心情不錯。

安心走

　　歎完1個多鐘白酒後，Vinci就走去埋單，Kathy則戴上口罩快步先行離開，原來她是去隔幾個舖位的酒吧湊仔，而Julien就坐在店內跟一名外籍男士Chill緊。本來以為一家三口集合回家，未料兩母子與3名酒腳同Julien Say Goodbye，可能現場清一色男士，見冇女埋老公身，Kathy都好安心地帶埋囝囝到附近超市買嘢飲，之後二人直接上車返屋企，老公就「蒲」到晚上7時才離去。

採訪：張詠森
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