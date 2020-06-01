﻿夫妻各自玩 派囝囝目及實 周汶錡約友飲酒唔預老公

剛度過46歲生日的周汶錡（Kathy）與法籍老公Julien Lepeu結婚8年，一家四口幸福美滿，未料今年3月Julien被爆出軌！沉寂10日後，最終Kathy於社交網撰文原諒老公，可是修補關係都需要時間，連月來也甚少看到他們同框，至踏入Kathy生日月，從蔡一智貼出的合照中才見二人合體。日前，兩公婆帶咗細仔一齊落淺水灣蒲點，不過到埗後，Kathy卻撇甩老公同男友人去酒吧飲嘢，Julien只能食自己，可能擔心老公又惹狂蜂浪蝶，Kathy特登留低囝囝喺佢身邊，最後Julien約了一個Buddy來飲酒解悶，有計喎。



周汶錡於2012年下嫁法籍老公Julien Lepeu，婚後不時於社交網上載一家四口照晒溫馨，未料夫婦倆看似甜蜜恩愛，兩個多月前Julien卻背妻攬啜外籍女斷正！事發後，雖然Kathy貼文表示：「這是一個人生重要的功課，我倆仍然相信『愛』能改善彼此關係，日後我們仍然會努力，為孩子、為家庭、為對方，互相珍惜，一起進步！」暗示原諒老公，但之後已甚少貼出老公的照片，就算「520（我愛你）」46歲生日，Kathy也只分享了跟大仔Jacques和細仔Avner的三母子合照，老公冇份。



開籠雀



然而偷食事件後，Julien仍不時被拍得獨自外出「放風」，不過他都好乖地守行為，每次速去速回返歸交人，亦未見再孔雀開屏。8年婚姻遇上危機，夫妻關係始終都要時間修補，近期頻頻約Friend飯聚的Kathy日前同老公一齊出門，但二人卻分開「玩」各自各開心。當日下午4點幾，她約了3名男友人到淺水灣寓所附近的酒吧Happy Hour，其中包括王賢誌（Vinci），眾人摸住酒杯底傾吓偈，其間Kathy一輪嘴不停講，仲講到手舞足蹈，間中露出笑容又鼓起泡腮扮Cute，心情不錯。



安心走



歎完1個多鐘白酒後，Vinci就走去埋單，Kathy則戴上口罩快步先行離開，原來她是去隔幾個舖位的酒吧湊仔，而Julien就坐在店內跟一名外籍男士Chill緊。本來以為一家三口集合回家，未料兩母子與3名酒腳同Julien Say Goodbye，可能現場清一色男士，見冇女埋老公身，Kathy都好安心地帶埋囝囝到附近超市買嘢飲，之後二人直接上車返屋企，老公就「蒲」到晚上7時才離去。



採訪：張詠森