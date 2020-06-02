AKB48前人氣主將 ﻿渡邊麻友﻿﻿健康問題宣佈引退﻿

日本人氣組合AKB48前成員渡邊麻友，今年元旦在社交網留言後有如「失蹤」，她昨日透過經理人公司宣佈，因健康問題退出演藝圈，令Fans大受打擊！圖：網上及資料圖片



曾紅爆亞洲的日本女子組合AKB48，早期最受歡迎成員包括：前田敦子、大島優子、小嶋陽菜、篠田麻里子、板野友美、高橋南及渡邊麻友，被Fans封為「神7」。現年26歲的麻友，12歲考入AKB成為第3期成員，一直人氣高企，2014年更成為AKB家族人氣總選冠軍！17年自AKB畢業作個人發展，未知是否因而承受太大壓力，致出現問題要引退。大批麻友的Fans紛稱大受打擊，前隊友高橋南、松井珠理奈等均表震驚。昨日傍晚，麻友在社交網發聲明，感謝公司同事照顧，並對Fans多年來的支持道謝，亦叮囑大家保重身體！



事務所尊重意願解約



麻友的歌迷會早在去年9月關閉，去年演畢晨間劇《夏空》沒再現身，今年元旦在社交網留言祝Fans新年快樂後未有新消息，她有份主持的音樂節目《UTAGE！》2月播出時亦不見其蹤影，當時已有傳麻友欲引退，其事務所尾木製作昨日突然發聲明，指麻友因為身體出現問題決定退出娛圈，指是與麻友長時間商討後，決定以她的健康為先，並尊重其意願解除合約。聲明又指麻友已有一段時間健康不佳，並請外界不要作無謂猜測。其實麻友「失蹤」後，曾被傳患情緒病，又傳她與事務所不和，更有傳她要結婚生仔！



另外，多次來港開騷的人氣組合w-inds.成員緒方龍一，前晚突然於網上宣佈，他因情緒病要退出w-inds.，並與事務所解約後退出樂壇，隊友橘慶太和千葉涼平則會繼續發展。緒方在聲明中表示：「因為長期重大壓力及不安，證實患上因心理和環境社會等因素引起的功能障礙……決定以健康為先，專心接受治療。」



