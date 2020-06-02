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陳家樂連詩雅傳撻着 異口同聲避談地下情

2020-06-02 列印
■連詩雅和陳家樂曾合作拍攝TVB旅遊節目《12個夏天》。
■連詩雅愛在社交網分享生活和工作點滴。
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　　有報道指陳家樂曾夜訪連詩雅（Shiga）香閨，兩人被指發展「地下情」，兩人昨日口徑一致，異口同聲稱寄情工作，不回應拍拖傳言。陳家樂說：「入行至今最上心及最希望得到成功的是我的事業，已經入行十多年，已經不年輕了，所以現在、未來我的專注都會放在工作上，希望大家也可以支持，關於感情事不作回應了，希望各位見諒！」

　　Shiga則謂「謝謝大家關心我的感情狀況，現時大家都因疫情問題而停工，好難得公司剛剛安排了新劇給我，所以現階段都需要為新劇準備，希望自己的工作做得更好。至於感情事不作任何回應，再次感謝大家的關心和體諒。」圖：資料圖片

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