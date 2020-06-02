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五月天網上騷吸4000萬人次觀看

2020-06-02 列印
■五月天前晚在台北舉行網上演唱會。
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　　寶島天團五月天今年因疫情，未能來港開演唱會，他們特別在前晚（5月31日）於台北舉行網上直播音樂會慰知音，繼續與樂迷的「五月之約」，大會指全球在線觀看次數累積4244萬人次！

　　雖然是網上騷，但五月天一絲不苟，舞台燈光等設備不計成本，每個座位更放上隨着歌曲變色的熒光棒。

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