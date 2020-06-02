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朱智賢有機會現身《食腦》飯聚

2020-06-02 列印
■朱智賢早前被爆與人夫黎振燁車廂偷食。資料圖片
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　　何廣沛昨日出席明珠台宣傳活動時透露，因限聚令拍畢劇集《食腦喪B》後未相約台前幕後聚餐，問到同劇爆出「車廂偷食」的朱智賢及黎振燁可會參加？何廣沛說未決定，他們都是群組成員，若想出席沒有問題。何廣沛亦不太擔心偷食事件會影響該劇推出，他估計最快要明年才會推出。

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