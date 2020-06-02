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陳小春初生細仔得意樣曝光

2020-06-02 列印
■陳小春分享細仔擘大嘴仔的相片。網上圖片
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　　陳小春和老婆應采兒的細仔Ho Ho（乳名）日前出世，陳小春選在昨日「六一國際兒童節」，在社交平台分享Ho Ho的照片，相中的Ho Ho張開嘴仔像打呵欠，相當可愛。陳小春亦特別加上特效及附上留言：「#帶着邊框一起拍##六一兒童節##Ho Ho#」。陳小春和應采兒及長子陳胤捷（Jasper）喜迎新成員，成為四口之家，喜悅之情溢於言表。

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