﻿高僧羅漢堂誦經 賭王頭七 四房齊集寶蓮寺做法事

賭王何鴻燊上周二離世，昨日是他「頭七」的日子，何家四房人一齊到大嶼山寶蓮寺羅漢堂為賭王舉行法事。二房女兒何超瓊對於會否為賭王做足「作七」的七個法事及何時舉殯等提問，都只是默不作聲沒回應；而何超儀透露一定會在澳門為爸爸辦追思會。



賭王何鴻燊的「頭七」法事，由寶蓮寺八代方丈釋淨因率高僧在羅漢堂誦經，金銀元寶、紙紮別墅及衣箱等大量祭品放滿堂內。四太偕兒子何猷君和女兒何超欣於上午11時左右先現身，猷君太太奚夢瑤亦有同行，但未見兩人的兒子廣燊。眾人齊穿上黑色素服乘七人車到達，在樸初堂用過齋菜後，才進入羅漢堂為賭王進行「頭七」法事。



四太被問到賭王的喪禮是否在7月舉行時並沒回答，當問到猷君是否因兒子太年幼所以不帶他來？他坦承如此，但再問到有網民發現他和三房女兒何超蓮互相取消關注對方的社交網時，他封口不回應。



超蓮猷君互相取消關注



到中午時份，四房兒子何猷亨和姐姐何超盈，以及三房女兒何超雲坐寶蓮寺小巴到達；超盈對傳媒表示喪禮日子未定。隨後三房女兒何超蓮現身，對於被發現跟猷君互相取消關注社交網時也沒回應。



當二房兒子何猷龍乘坐黑色七人車抵寶蓮寺，他表示舉殯日子要跟所有家人一齊商討，暫未能公佈。二房女兒何超鳳、超蕸及超儀，還有超儀丈夫陳子聰，同坐七人車到達。日前導演伍仕賢在微博提議找吳彥祖拍賭王傳奇電影，超儀其後直斥不滿對方做法，伍仕賢即澄清「只是發白日夢而已」。昨日問超儀此事時，她表示：「已經叫停咗啦（會否發律師信？）唔需要，佢都話係發夢！」超儀家姐何超瓊亦於下午3時前到場。何猷龍於下午3時獨自離開，隨後超鳳和女兒、三太與超雲等也同車離開寶蓮寺。



超儀稱會在澳門辦追思會



頭七法事在下午4時許完成，及至4時20分，包括何超賢的丈夫及女兒、超瓊、超蕸、超儀及丈夫陳子聰、超蓮、猷啟、四太、猷君及太太奚夢瑤、超欣及超雄等先後離開羅漢堂，再乘專車離開寶蓮寺。



超瓊被問到會否為賭王做足七個法事？舉殯日子及會否在澳門舉行追思會等問題，她全程默不作聲沒有回應。何超儀同樣被問到會否為賭王做足七個「作七」法事？超儀說：「我年紀在屋企比較細。」至於舉殯日子是否在7月？陳子聰說：「他們知多些。」至於會否在澳門辦追思會？超儀說：「一定會啦！」