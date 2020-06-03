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Lisa@BLACKPINK被經理人騙逾600萬

2020-06-03 列印
■Lisa被信任的人騙財感到被背叛。
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　　曾來港開騷的女團BLACKPINK泰籍成員Lisa被爆出遭經理人A某騙去10億韓圜（約648萬港元），據知A某由BLACKPINK甫出道便照顧她們，深得成員信任，其後A某向Lisa訛稱可為她作地產買賣，於是Lisa向A某付了10億韓圜，但對方卻拿該筆鉅款去賭博及還債，最終被揭發。BLACKPINK所屬事務所YG娛樂承認事件，並稱Lisa念在舊情，所以沒有公開事件，又指該經理人現已離職。

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