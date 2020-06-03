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渡邊麻友出示醫生紙堅決引退

2020-06-03 列印
■小嶋陽菜（右）大讚麻友是AKB的驕傲。
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　　日本人氣組合AKB48前成員渡邊麻友，前日宣佈退出演藝圈，令fans大受打擊。有行內人指，入行13年零緋聞的麻友，一直都過於認真，令她壓力太大。據指AKB有戀愛禁止條例，麻友亦一直遵守，並對不遵守的成員感到憤怒。事務所尾木製作曾極力挽留麻友，但她出示醫生紙證明有精神上的疾患，堅決解約及引退。有指麻友本月底才滿約，或受到木村花自殺影響而提早引退。麻友前隊友小嶋陽菜就留言讚她是AKB的驕傲。

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