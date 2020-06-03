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跌傷後長期戴腰封　滕麗名肋骨又移位

2020-06-03 列印
■袁文傑即場捐血，滕滕大表支持！
■滕滕和袁文傑齊呼籲捐血，幫助有需要的人。
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　　滕麗名和袁文傑等《愛．回家之開心速遞》藝員，昨日齊出席捐血活動，滕滕有定期捐血，但早前服食止痛藥，昨日不可以捐血。談到早前跌斷肋骨，滕滕要長期戴腰封，最近照X光，發現肋骨又移位，問到是否拍《陀槍師姐2020》再受傷所致？她說不知道，估計移位已個多月。老公有否下令要她休息？滕滕笑稱老公完全不知情，她約朋友行山，老公亦管不到，笑言「老公生個女都冇我咁煩」！

　　袁文傑昨日即場捐血，認為捐血甚有意義，能幫助傷者或有需要的人。他亦憶起小時候曾因踢波跌傷手踭，流到一身血，另有一次拍動作戲期間，被錘仔打傷眉心流血，當時就感到有少少頭暈，幸好沒有傷及眼睛，影響視力。

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