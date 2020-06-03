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Stephy為「小妹妹」Kary慶生

2020-06-03 列印
■Stephy和Angela提早齊為Kary慶生。
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　　鄧麗欣（Stephy）和區文詩（Angela），前晚為Cookies隊友好姊妹吳雨霏（Kary）預早慶祝34歲生日，並在社交網分享合照，相中嘟嘴向壽星女送吻的Stephy留言說：「原來已經超過半年沒見了，預祝永遠是小妹妹的Kary生日快樂。」出口術為老友「減齡」，認真鬼馬！

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