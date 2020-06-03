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祖兒「找數」炮製粉紅奶昔

2020-06-03 列印
■祖兒分享製作奶昔的短片。
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　　劉鑾雄的太太甘比（陳凱韻）日前分享與女兒齊挑戰製作「粉紅甜品」短片，宣傳「關．乳．愛2020」善舉，被點名的黎姿昨日「找數」，與女兒合力炮整士多啤梨奶昔，之後tag了鄭秀文、容祖兒及張栢芝接力！

　　祖兒其後「找數」上載短片說：「我接受了黎姿小姐邀請，打算整粉紅色一生的奶昔，有士多啤梨、香蕉及北海道牛奶，OK！幾粉紅！」

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