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趁老婆大肚　羅力威起雙飛

2020-06-03 列印
■羅力威奉旨攬女。
■羅力威在另一MV任女攬。
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　　羅力威昨日推出兩首新歌《旅行娃娃》和《廢物女友》，他在兩曲的MV均有和女角的親密鏡頭，「起雙飛」前未知有否先向大肚妻的雨僑備案。羅力威更大爆雨僑是善忘的「生活白癡」，自己則是貼心老公，妥善照顧老婆。

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