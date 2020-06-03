﻿自揭入行33年被辱罵辛酸史 麥長青寫劇本捧自己做男一

大丈夫能屈能伸，入行33年的麥長青（麥包）參演過無數劇集，90年代終由跑龍套努力爬上二、三線，尤以《西遊記》、《茶是故鄉濃》最為人深刻，惜後來未獲公司善用，再次淪為二打六並遭幕後白眼、出言辱罵，「每個男士都想將最好畀屋企，有時做嘢，為生存，人哋嘅無理取鬧都要承受。」一直視演員為終身職業的他曾心死想轉行，後來於2010年奪男配角獎而留低，未料數年前發生iPhone炒賣騙案事件再遭投閒置散，不過52歲的麥包沒有放棄男主角夢，離巢後跟ViuTV合作無間的他已積極寫劇本，盼自己捧自己！



效力無線33年的麥長青去年4月正式約滿離巢，其後過檔ViuTV拍電視劇《娛樂風雲》、夥拍金剛主持節目《C9 旅行團》，近日又為新節目《中佬唔易做》任嘉賓，機會不斷。本周四（4日）啟播的《中》，他將體驗「轉行」做GOGOVAN司機，並大談娛樂圈辛酸史。



遭導演喝斥



做男人為生活可以忍，麥包憶述早年於舊東家遭投閒置散的一段日子，「喺攞獎前，雖然有劇開，但由二、三線突然變番做閒角。人好現實，有啲導演會覺得你而家唔受公司重用，直頭當你冇存在價值，試過睇完劇本，覺得有啲嘢可以發揮，我就照做劇本嘅嘢、做哂反應，但導演大聲喝斥『喂！搞咩呀？做咩戲呀？！唔使喇！唔要呀！行入嚟得㗎喇！個位唔喺你度呀！』」麥包覺得令佢好無癮，又認為呢行嘅人鍾意踐踏你自尊，覺得咁樣先有存在價值，但好彩幕後人好有愛，「當時啲Crew都知道咩事，所以最窩心係啲同事拍拍我膊頭、揼揼心口。有人話我EQ高，我可以點啫？不嬲訓練班教係廠導演大哂，咁咪算囉！好多嘢他朝君體也相同，你會受番。」



離巢開心晒



當時，萌生去意的麥包致電好友陳妙瑛，對方即以3倍人工請他幫手打理飲食生意，最後憑《巾幗梟雄之義海豪情》終奪最佳男配角的他，因演戲獲得成功感而打消離巢念頭；直至太太林孜誤墮iPhone炒賣騙案一事，再次被丟入雪櫃的麥包在劇集方面零產量，只一味主持《街市遊樂團》系列，他歎道：「作為演員冇劇拍仲有乜意思。（心灰意冷？）又唔係嘅，每間公司都有佢哋制度，冇劇拍咪離開囉！」跟中港不同平台合作過後，麥包坦承更開心、舒服，「因為獨立製作，大家會互相幫忙，團隊對演員都好尊重。如果一間公司養咗你，慢慢個架構就變咗職位高低，有人鍾意玩官威、權力遊戲嘅話咪擺款囉。」並謂現在仍憧憬做男一，目前正努力寫劇本，希望將來再跟ViuTV合作拍劇，實行自己捧自己！



採訪：黎寶倫 攝影：李維隆