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馬國明不捨《降魔的2.0》大結局

2020-06-04 列印
■左起：劉佩玥、馬國明與黃智雯希望原班人馬拍《降魔的3.0》。
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　　無線劇集《降魔的2.0》今個星期大結局，昨日主要演員馬國明、黃智雯、胡鴻鈞、劉佩玥及鄧佩儀等，出席宣傳活動力谷收視。問到可感到不捨？馬明說：「都有啊！拍嘅時候好開心，拍完播完都會有唔捨得。成班都咁夾唔容易，總會有時唔知點解夾唔到。」馬明透露《降魔的3.0》劇本已經準備好，但要看台前幕後所有人能否再次埋位，亦不介意原班人馬拍攝另一題材。

　　另外，黃智雯跟劉佩玥提到今輯終於有對手戲，她們都表示相逢恨晚，透露初次見面已經一拍即合；劉佩玥很開心得到黃智雯如此疼愛，更從好友身上學習到甚麼是大智若愚。

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