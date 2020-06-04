另一部《暖男花店》由BL神劇《大叔的愛》男星田中圭主演，片中他與友坂理惠等幾名女星共譜多段單戀故事。
新木優子超性感內衣拍牀戲
另一部《暖男花店》由BL神劇《大叔的愛》男星田中圭主演，片中他與友坂理惠等幾名女星共譜多段單戀故事。
遊戲機荼毒細路 夾公仔變開賭
夾公仔機變賭博電玩，鼓吹賭風，荼毒兒童！本報發現，近期夾公仔店紛紛引入含賭博元素的玩法，包括「搖骰」、「過四關」及「番攤」等，吸引大人小童齊齊玩，更有把骰子數字改為「光」、「復」、「香」、「港」等文字...
2020-06-04
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天安門母親無法集體拜祭 當局監控今年變得更嚴密
新冠疫情多項活動受阻，在「六四事件」三十一周年的當下，「天安門母親」發言人尤維潔昨日受無線新聞採訪時，表示在疫情影響今年遇難者家屬無法集體拜祭。據了解，尤維潔以「天安門母親」發言人身份，為丈夫和其他遇...
2020-06-04
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特朗普發文讚自己做得好 宵禁令如虛設傘陣被指「似香港」
美國示威踏入第八天，未見平息但較早前克制。五角大樓派一千六百名現役軍人至華盛頓地區。而美國總統特朗普就發文感謝自己，形容較平靜的示威夜是他的統治力量造成，又指他是林肯以來，為黑人做最多的總統。他更連續...
2020-06-04
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屋苑紛錄減價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，中原高級區域營業經理賴仲軒表示，九龍灣德福花園G座高層6室，面積538方呎，兩房間隔，景觀開揚，原叫價808萬，終以800萬易手，呎價14870元，據悉...
2020-06-04
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憧憬經濟復甦 抵消動亂影響 杜指三連升 再漲527點
市場憧憬全球經濟復甦，抵消美國連日爆發的動亂，中美貿易關係亦有陰影，但在重啟經濟的憧憬之下，外圍股市昨晚顯著造好。美股杜指早段升249點，見25992點，升幅接近1%。標普指數早段升0.7%，納斯達克...
2020-06-04
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賓菲加登場 鷹爪殺「迪」
賓菲加射手卡路士雲尼斯奧斯於葡超暫停前，受轉會傳聞困擾連累球隊陷低潮。幸而，經過主席菲臘韋拉的安撫後，相信此子可重新集中精神為球隊打拚，今晚聯賽重啟首戰有力領軍主場大勝唐迪拉，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。 （香港時間周五凌晨2:15開賽） 二月初葡超大戰作客2:3不敵波圖，賓菲加各賽事連續十七場不敗強勢告終即陷低潮，包括波圖一戰各賽事連續八仗僅一勝四和三負。該隊表現突然下滑，與卡路士雲尼斯奧斯受轉會傳聞困擾有關。 年初冬季轉會市場傳出有球會出價六千萬歐羅（約五千二百萬港元）收購卡路士雲尼斯奧斯，卻被賓菲加拒絕。這名二十五歲巴西射手效率便由本季葡超十四次正選入十五球...
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周末開售 七座CX-8 中庸之道
萬事得全新CX-8是品牌繼旗艦CX-9之後，另一款七座位SUV，約四十萬元價錢，相比CX-9便宜約七萬元，卻比CX-5 2.5i貴約七萬元，剛好站在兩者中間，理應沒有衝突，相信可吸納一批新客源。文：彭...
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王浩信拒談老婆晒婚戒 連詩雅不避嫌 猛讚陳家樂人品好
無線合拍劇《刑偵日記》（暫名）昨日舉行記者會，惠英紅、袁偉豪、連詩雅、姜皓文、王浩信、黃智雯及王敏奕等台前幕後均有出席。連詩雅日前與陳家樂爆出緋聞，兩人心有靈犀拒證真偽兼未有否認戀情，女方昨日更不避嫌...
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社論——蠱惑夾公仔店 害人不淺
夾公仔機傳入香港之後，負面新聞不絕於耳。興起初期，傳媒揭發夾公仔機的中獎率極低，玩家夾來夾去，難以中獎，有入無出，被榨取金錢而不知。部份獎品被揭是冒牌貨，更有部份無良店提供性用具作獎品，意識不良，教壞小朋友。即使執法機構巡查打擊，但野火燒不盡，春風吹又生，部份夾公仔店近日暗中變招，以帶有賭博成份的玩法招徠。 據本報獨家報道，多區的夾公仔店近日興起新玩法，讓玩者操控夾臂玩「搖骰」、「過四關」、「番攤」等，全靠幸運，贏取獎品。有大律師直言，有關的玩法含博彩成份，營運者或涉經營非法賭博場所，可被控違反《賭博條例》。而玩者在這些處所參與活動，或涉聚賭，隨時誤墮法網。 夾公仔店的重重...
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馬場浮世繪——蘇狄雄爆谷草最冷W
蘇狄雄昨晚憑容廄「翹軍」爆大冷贏馬，獨贏二百八十四倍，是歷來賠率次冷的頭馬，但單計谷草的話則屬最冷，騎者今季之後就會掛靴，今仗都算留下難忘回憶！ 馬場浮世繪
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