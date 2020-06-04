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新木優子超性感內衣拍牀戲

2020-06-04 列印
■新木優子以超性感形象與吉澤亮合作新片。
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　　近日有多部日本電影在港上映，其中由上位演員新木優子及吉澤亮主演的《我是她的、俘虜》，講述新木扮演的模特兒，周旋在宅男吉澤亮與當紅偶像杉野遙之間的三角戀故事。片中一幕新木更罕有以超性感內衣形象，與吉澤亮在牀上拍攝廣告。

　　另一部《暖男花店》由BL神劇《大叔的愛》男星田中圭主演，片中他與友坂理惠等幾名女星共譜多段單戀故事。

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