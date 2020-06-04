范振鋒收小泰為徒授主持心得

夾公仔機傳入香港之後，負面新聞不絕於耳。興起初期，傳媒揭發夾公仔機的中獎率極低，玩家夾來夾去，難以中獎，有入無出，被榨取金錢而不知。部份獎品被揭是冒牌貨，更有部份無良店提供性用具作獎品，意識不良，教壞小朋友。即使執法機構巡查打擊，但野火燒不盡，春風吹又生，部份夾公仔店近日暗中變招，以帶有賭博成份的玩法招徠。 據本報獨家報道，多區的夾公仔店近日興起新玩法，讓玩者操控夾臂玩「搖骰」、「過四關」、「番攤」等，全靠幸運，贏取獎品。有大律師直言，有關的玩法含博彩成份，營運者或涉經營非法賭博場所，可被控違反《賭博條例》。而玩者在這些處所參與活動，或涉聚賭，隨時誤墮法網。 夾公仔店的重重...

2020-06-04