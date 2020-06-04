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范振鋒收小泰為徒授主持心得

2020-06-04 列印
■小泰向師傅范振鋒敬茶，望學習主持心得。
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　　范振鋒有豐富的司儀經驗，日前他正式收了柯煒麒（小泰）為徒，傳授司儀及主持心得。范振鋒表示：「經常看葉文龍師傅的I-1拳賽，小泰是I-1的御用司儀，我們經常在葉師傳的慈善活動中碰面。小泰十分好學，向我請教司儀及主持的方法，所以志趣相投一拍即合，這樣就誕生了師徒關係。最近因疫情關係，不少工作都推遲了，幸好有些內地的項目談得七七八八，預計年尾在內地開拍，到時會帶小泰一同前去，等他多吸收經驗。」

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