﻿王浩信拒談老婆晒婚戒 連詩雅不避嫌 猛讚陳家樂人品好

無線合拍劇《刑偵日記》（暫名）昨日舉行記者會，惠英紅、袁偉豪、連詩雅、姜皓文、王浩信、黃智雯及王敏奕等台前幕後均有出席。連詩雅日前與陳家樂爆出緋聞，兩人心有靈犀拒證真偽兼未有否認戀情，女方昨日更不避嫌猛讚男方「心地善良人品好」；而與老婆陳自瑤（YoYo）近年屢傳婚變的王浩信，就避談老婆在社交網晒婚戒一事。



連詩雅在《刑偵日記》中的角色是昆蟲專家，她自爆非常怕小昆蟲，為了劇情需要，她現已開始嘗試接觸。當提到有報道指她「暗撻」陳家樂，連詩雅再度避談戀事，稱因疫情關係停工已久，難得參演新劇，加上主演劇集即將播出，希望大家能給予私人空間，她亦希望專心工作。問到陳家樂是否心目中的理想類型？連詩雅說和對方是早前拍攝旅遊節目《12個夏天》認識，此行台前幕後都成為好友，她說：「我好少同人Friend，Friend到嘅都心地善良人品好，無話係唔係理想類型。」繼續不承認亦不否認戀情。



惠英紅演新劇：情緒似跳掣



同場的王浩信跟老婆陳自瑤（YoYo）近年屢傳婚變，鮮有提及家事，YoYo的社交網近盡刪跟王浩信合照。上月的5月20日，YoYo分享的相片罕有地可見婚戒，她更留言：「愛，就像朱古力，無處不在！Happy 520」。王浩信亦有對留言讚好，但昨日問王浩信是否與YoYo重修舊好？他說：「唔講呢啲喇！」



惠英紅則透露，她在《刑偵日記》的角色，因王浩信的多重人格而患精神病，情緒會隨着王的人格轉換而改變，王浩信說：「我終於都等到同紅姐合作，呢個組合好開心，壓力係來自想做得更好。」問到可有被影后紅姐震懾？紅姐就笑道：「唔會啦！佢都係高手，無話震懾，互相俾戲。」紅姐坦言演這角色很大壓力，情緒時低時高，是從影以來最高難道，「情緒好似跳晒掣咁，辛苦過動作戲！」



另外，陳豪、胡定欣和黎耀祥等，昨日齊亮相《東張西望》15周年邁向4000活動。榮升大姑媽的定欣透露，試過幫手湊侄仔，坦言經歷餵夜奶後驚覺做父母不是易事，育有三位子女的陳豪就笑言可以指導定欣「多啲嚟密啲手」。至於是否計劃生第四位小朋友？陳豪笑言要看天氣，遲一步再考慮。