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﻿背大肚妻偷食朱智賢 黎振燁做老竇愧對兒子

2020-06-04 列印
■朱智賢爆出偷食人夫黎振燁後，形象盡毀。資料圖片
■黎振燁在醫院接受傳媒訪問。
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  2016年香港先生競選冠軍黎振燁，早前被爆背大肚妻搭上《食腦喪B》同劇拍檔朱智賢，兩人被揭在車廂「偷食」蛋糕後，朱智賢在慘戴綠帽的男友謝東閔陪同下開記招公開道歉；黎振燁事後獲老婆原諒，他前晚陪老婆入院，昨早剖腹誕下兒子，母子平安。

  黎振燁指兒子是在早上9時許出世，他為兒子剪臍帶，開心又激動，老婆激動到喊，自己也眼濕濕。問到做爸爸心情？他直言：「好興奮！但做埋這些事，覺得對唔住個仔。（以後對老婆更好？）一直應該對太太好的。（不再做錯事？）不講這個問題。」
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