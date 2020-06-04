﻿木村拓哉復工雙罩防疫

日本的新冠肺炎疫情近日趨緩和，「緊急狀態令」亦已解除，多部因疫情而停拍的日劇陸續復工，當中包括木村拓哉主演的《BG~身邊警護人~2》劇組。



木村昨日再投入拍攝工作，他在社交網上載復工照片，見他戴上口罩和透明面罩，做足防感染措施。對於停工兩個月後復工，木村留言稱：「《BG》再開始拍攝，現場有很多新的規矩，與工作人員在緊張的氣氛中合作。」他認為是「做必要的事情」，又不忘提醒網友小心為上「STAY SAFE」！



而以濱崎步自傳作藍本的日劇《M~有深愛的人~》昨日亦復工，撞正是男主角三浦翔平他的32歲生日，獲劇組送上花束祝賀，他留言稱希望疫情快點消失！圖：網上圖片